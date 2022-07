Os adeptos e os "adeptos"

Os adeptos são, por via de regra, peças fundamentais na vida de qualquer colectividade desportiva. Sócios ou não, e esse é também um aspecto importante, porque ajuda à vida dos clubes que são a sua paixão, e têm muitas vezes influência decisiva na forma como os dirigentes conduzem os seus mandatos.



É também deles que emanam os votos que ajudam a ganhar eleições e a manter posições relevantes, o que reforça o contributo que lhes deve ser reconhecido.

Os comportamentos dos adeptos são, muitas vezes, também por tudo isto, objecto das mais diversas apreciações, seja no aspecto positivo ou, ao contrário, quando contribuem para manchar a imagem de pessoas, clubes e dirigentes.

Das notícias de ontem, retivemos duas que têm exactamente a ver com comportamentos que levaram adeptos às primeiras páginas.

De um lado, o que se passou em Madrid, onde os seguidores do Atlético de Madrid se manifestaram no sentido de repudiar, sem reticências, a possível entrada de Cristiano Ronaldo nos quadros da colectividade colchonera.

Trata-se de uma posição que se compreende: CR7 foi, durante muitos anos, ao serviço do Real Madrid, o carrasco dos colchoneros impedindo-os de chegar a uma posição mais relevante no contexto do futebol espanhol e internacional.

Do outro lado, nada compreensível o comportamento dos adeptos do Fenerbache da Turquia no decorrer do encontro em que tiveram como adversário o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e no minuto em que os visitantes obtiveram o primeiro de dois golos com que afastaram os turcos da Liga dos Campeões Europeus.

Nesse momento decisivo não tiveram pejo em gritar, em uníssono, o nome de Vladimir Putin, em jeito de apoio à guerra que este ditador declarou invadindo a Ucrânia.

Simplesmente condenável este nojento comportamento dos seguidores do clube de Istambul, agora treinado pelo português Jorge Jesus.

Os turcos foram eliminados e agora vão ser postos à prova na Liga Europa.

Escreveu-se assim direito por linhas tortas…