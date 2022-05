​Aflitos, ainda há três

Como se sabe, FC Porto e Sporting garantiram o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o Benfica terá de sujeitar-se a um play-off, o que obriga a começar mais cedo do que todos os outros a preparação da próxima temporada.



O Sporting de Braga e o Gil Vicente serão os nossos representantes na Liga Conferência.

Quanto às aflições do fundo da classificação, só no próximo fim-de-semana se ficará a saber qual o alinhamento final, face ao qual teremos dois despromovidos à segunda Liga, e um a participar no play-off de relegação entrando aí em compita com o terceiro classificado desse mesmo escalão.

Neste momento, portanto, tudo em aberto: B SAD, Moreirense e Tondela terão no próximo sábado à tarde a palavra. Os dois primeiros, estão na situação mais complicada, mas a tábua de salvação parece estar ainda ao alcance de todos.

Recordemos, no sábado, o B SAD, com 25 pontos, joga em Arouca; o Moreirense,26 pontos, defronta em sua casa o Vizela, enquanto o Tondela, 27 pontos, será anfitrião do Boavista.

Resumindo, uma tarde a que não vai faltar muita expectativa, só finda a qual todas as contas ficarão feitas e todas as dúvidas desfeitas.

Temos, assim, campeonato até ao fim.