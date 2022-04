Com a meta quase à vista

Faltam, a partir de agora, três jornadas para terminar o campeonato da primeira Liga, e há ainda muitas dúvidas para esclarecer,



Para já, quebrou-se a regra de serem disputados à mesma hora todos os 24 desafios que estão por disputar. Era assim noutros tempos, depois surgiram outros interesses que determinaram e justificaram esta mudança.

Posto isto, convém recordar a tarefa dos três grandes neste fim-de-semana, em dias diferentes, e também com objectivos distantes.

No sábado, o Benfica que pouco ou nada tem a perder ou a ganhar, desloca-se à Madeira para, no Funchal, defrontar o Marítimo a partir das 17 horas.

Duas horas depois, é altura do Futebol Clube do Porto receber o Vizela, para um jogo em que os dragões têm necessidade imperiosa de ganhar para manter incólumes as aspirações que mantém quanto à conquista do título nacional.

No domingo, e já a noite a chegar, o Sporting tem pela frente uma tarefa complicada ao defrontar o Gil Vicente, a equipa sensação deste campeonato, que se ocupa o quinto lugar, que naturalmente deseja manter, apresentando um futebol de qualidade que lhe tem proporcionado saborosos proveitos.

Poder-se-à resolver já, por esta altura, a questão do título nacional?

É evidente que sim, sendo no entanto necessário, para isso, que o FCPorto vença, no sábado, o Vizela, e os leões não vão além de um empate, em Alvalade, frente ao seu adversário minhoto.

Se ambos vencerem, o que parece perfeitamente normal, visto jogarem nos seus redutos, tudo ficará adiado para a ronda seguinte, podendo até, em última instância, só se esclarecerem as dúvidas apenas na jornada que fecho o calendário.

Há, pois, boas razões para estarmos todos muito atentos aos próximos desenvolvimentos.