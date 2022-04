Estranha decisão federativa

Com enorme surpresa, foi divulgada ontem uma estranha decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que aponta para a realização de um inquérito “por suspeita de apresentação de uma equipa inferior no estádio do Dragão no jogo em que o Futebol Clube do Porto recebeu a equipa algarvia do Portimonense”.



Também estupefactos com a notícia, os dirigentes algarvios consideram a decisão como “um ataque feroz, impiedoso e infundado” , lembrando a seguir que “na mesma época desportiva em que foi autorizada uma equipa entrar em campo com nove jogadores”, e considerando que se trata de “um processo de inquérito que coloca em causa a seriedade da equipa técnica, jogadores dirigentes e administração”.

Um processo de inquérito é, só por si, uma manifestação de desconfiança.

E é exactamente nessa conta que temos a iniciativa do Conselho de Disciplina da FPF, que poderá ter-se metido num sarilho, do qual vai ter dificuldade em sair incólume.

Portanto, para os responsáveis pela disciplina federativa, pode ter acontecido “qualquer coisa”.

Ficamos, portanto, a aguardar com imensa curiosidade, os inevitáveis desenvolvimentos que se irão seguir.

No seu comunicado, o Portimonense já teve oportunidade de recordar o jogo Belenenses Sad-Benfica, em que a equipa azul foi autorizada a entrar em campo com apenas nove jogadores, com dois guarda-redes acrescentamos nós, um dos quais utilizado nesse desafio no estádio nacional como defesa da equipa.

É por situações como a presente que a credibilidade das instituições é muitas posta em causa no futebol português.