Qatar, aí vamos nós

Aconteceu ontem no estádio do Dragão aquilo que todos ambicionávamos, ou seja, a seleção portuguesa de futebol garantiu o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo que irá decorrer entre os meses de novembro e dezembro próximos, nesse país longínquo que dá pelo nome de Qatar.



É oitava vez que a seleção portuguesa consegue chegar a esta qualificação, seis das quais consecutivas.

Depois de 1966 e de 1986, uma de boa outra de má memória, a partir de 2002 Portugal marcou sempre presença.

Fernando Santos, um dos heróis da noite, mesmo tão vilipendiado por alguns detratores, chegou a um record: orientou a seleção nacional em 67 jogos, dos quais ganhou 44, aos quais junta 16 empates e 7 derrotas.

Fernando Santos esteve, até aqui, em seis fases finais: dois Campeonatos da Europa, um dos quais venceu, dois Campeonatos do Mundo, e duas Ligas Europa, a primeira das quais terminou também com uma vitória da equipa das quinas.

Cristiano Ronaldo, que tem andado com a seleção às costas há muitos anos, é também recordista mundial com 43 golos marcados em fases de qualificação e finais, seis dos quais apontados na fase de apuramento deste Campeonato do Mundo.

Cristiano Ronaldo que, tal como Fernando Santos, continua a ser apontado por alguns, felizmente poucos, como estando a mais numa seleção em que tem sido sucessivamente a sua mais proeminente figura.

Depois de amanhã ficaremos a saber com que adversários teremos que contar no sorteio que terá lugar em Doha, no Qatar.

Este será o último Mundial que terá a participação de 32 equipas. Em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México já tomarão parte 48 seleções.

Para terminar, seria injusto não deixar expressa uma palavra especial para o público que ontem encheu o Estádio do Dragão e que foi, verdadeiramente, o décimo-segundo jogador. O apoio prestado foi patente durante todo o jogo, e nele terão os nossos jogadores encontrado a grande embalagem de que necessitavam para vencer e garantir o apuramento.

Agora, é caso para dizer: Qatar, aí vamos nós!!!!