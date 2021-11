​Porta aberta para um, meio-aberta para outros

Viveu-se intensamente uma noite épica Alvalade com a vitória do Sporting sobre o Borússia de Dortmund que lhe permitiu aceder desde já aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões Europeus, proeza que os leões haviam conseguido pela última vez na época de 2008/2009, quando conquistaram 12 pontos, mercê de quatro vitórias e duas derrotas.

Fica como noite histórica para o primeiro, e por enquanto único clube português que tem assegurada a sua continuidade na principal competição de clubes do futebol mundial.

Isto, só por si, significa que para além dos proveitos desportivos, o clube de Alvalade arrecada também largos milhões de euros, que muito irão contribuir para um maior alívio da sua situação financeira que, como é público, passa por momentos algo atribulados.

Para este jogo com os alemães, o Sporting partiu com reconhecida ambição, baseada no bom momento que a equipa atravessa, e que confirmou com uma exibição de grande nível e um resultado que extravasou das previsões.

Uma equipa que tem vindo a ganhar por resultados escassos nas competições nacionais, e depois vence três jogos consecutivos na Champions com goleadas, com onze golos marcados e apenas dois sofridos, merece ser aplaudida de mãos-ambas.

Fica-se agora à espera do sorteio para a fase a eliminar, na expectativa de que a carreira leonina possa manter o ritmo vitorioso de agora.

Por outro lado, embora Benfica e Futebol Clube do Porto tenham de esperar pela jornada final para conseguir chegar à mesma proeza do Sporting, é neste momento real a possibilidade de termos três equipas portuguesas na fase a eliminar.

E, se for possível atingir esse patamar, isso constituirá um momento de clara afirmação do futebol português no contexto europeu, também uma ajuda para relegar para segundo plano aquilo que há poucos dias aconteceu com a seleção nacional.