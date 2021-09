​O quente mês de setembro

Regressado à atividade nesta coluna da nossa Rádio Renascença haverá fartos motivos para abordar os inúmeros factos que ocorreram durante os últimos 30 dias e que encheram, nesse período, os tempos de antena das televisões e das rádios e as páginas dos jornais.



Porém, mais recomendável será olhar atentamente para o presente e para o futuro, porque também nesses espaços se encontram bastos motivos para reflexão e análise.

A presença do futebol português na fase de qualificação do Mundial de 2022 tem merecido considerações de diversa ordem. É verdade que os resultados registados pela nossa seleção não merecem críticas, mas as suas exibições já não afinam pelo mesmo diapasão. Sobretudo a qualidade do jogo com a Irlanda esteve muito aquém daquilo que era exigível, e não fora, mais uma vez, o salvador CR7, e estaríamos agora agarrados à máquina de calcular, um hábito que se julgava fora de moda.

O campeonato da Liga principal vai entrar na quinta jornada, sem que até ao momento se possam apontar pormenores relevantes.

Tudo está ainda muito no começo, e nem os dois empates cedidos por Sporting e FCPorto podem ser tidos uma anormalidade na nossa competição maior.

O Benfica já segue na dianteira, mas em boa verdade ainda não encontrou pela frente adversários que lhe pudessem causar sobressaltos.

Como nota de grande destaque para o clube da águia, a sua chegada à fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus, deveras importante por razões bem conhecidas.

É verdade que o sorteio poderá não lhe ter sido muito favorável aos encarnados, tal como aliás aos portistas, mas só com o tempo esta asserção poderá vir a ser confirmada.

Passada a atual fase mundialista, teremos a seguir um quente clássico em Alvalade, no próximo sábado, e, de imediato, a entrada de três equipas portuguesas na rotulada competição milionária.

Há, pois, boas razões para entrar em período de ansiedade, a que não fugirá a grande maioria dos adeptos portugueses.