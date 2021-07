A bola já rola

As equipas que vão estar presentes nas diversas competições do calendário nacional iniciaram já a sua preparação, que numa primeira fase passou pela consolidação dos aspectos de ordem física, passando depois à realização de diversos desafio contra adversários criteriosamente escolhidos, sobretudo para não se registarem resultados surpreendentes.



Os três grandes já estiveram em acção por diversas vezes, e embora haja já algumas pequenas conclusões a tirar, continua a ser muito cedo para se fazerem projecções sobre aquilo que vai ser o comportamento de cada um deles, tanto mais que estão ainda por fazer acertos diversos nas várias equipas.

Como sabemos, os mercados vão continuar activos até ao dia 31 de Agosto, e apesar de não se notarem grandes movimentações, também porque o dinheiro não abunda, haverá certamente compras e vendas que por esta altura se encontram ainda em fase embrionária.

Olhando com naturalidade para os jogos que Sporting, Porto, Benfica e Braga não se encontram razões para análises muito aprofundadas.

Nesta segunda-feira, sim, haverá já bons motivos para olhar para o futuro próximo.

De facto, é hoje que o Benfica vai conhecer o nome do seu adversário na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que vai ter lugar já no início do mês de Agosto.

Curiosamente, poderá tratar-se do Spartak de Moscovo, treinado por Rui Vitória, ainda em tempos não muito distantes técnico do Benfica.