​Nota de Abertura. Guerra na Europa

A invasão militar da Ucrânia mostra em simultâneo o pior e o melhor da Humanidade.



A brutalidade da invasão militar. Mas também a coragem de defender a vida.

O atropelo à liberdade. Mas também a dignidade da resistência.

O discurso desbragado do invasor. Mas também a resposta serena e convicta do defensor.

A cegueira ideológica dos saudosistas soviéticos portugueses. Mas também o seu isolamento, perante a condenação geral desta invasão.

A desolação de milhares de pessoas em fuga. Mas também o acolhimento pronto aos refugiados.

O horror do som e das imagens da guerra. Mas também a beleza genuína e tocante de quem enfrenta tanques e aviões sem qualquer arma na mão.

A ameaça nuclear e a coação do medo. Mas também a resposta da europa, inesperadamente unida.

O regresso dos tambores da guerra ao continente europeu. Mas também gestos de paz, como os do Papa Francisco.

As sirenes e os refúgios nos bunkers, com a vida virada do avesso. Mas também a celebração da Missa, em condições impensáveis.

No meio de tanto mal, percebe-se a força do bem. Ainda assim, a guerra é sempre uma derrota para todos. E será tanto maior, quanto mais tempo durar.

Porém, não basta calar as armas. É preciso calá-las sem acender novos rastilhos para o futuro.

Porque a paz verdadeira - a verdadeira paz - é muito mais do que a mera ausência de guerra.