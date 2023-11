Os crimes do Hamas no dia 7 de outubro foram puro terrorismo. A carnificina em casas de civis - qualquer que fosse a sua nacionalidade, raça ou credo - é pura barbárie e manifestação de cobardia. Apanhar pessoas à traição não tem outro nome. E aquilo que a famílias inteiras se fez, o modo como tais crimes se consumaram, é igualmente inclassificável. O Hamas não atacou alvos militares, mas sim pessoas que estavam nas suas casas, gente de todas as idades, queimados uns, torturados outros, alguns abatidos à queima roupa - chacinados em meia dúzia de horas. Não há justificação nem compreensão para crimes como estes. Não pode haver. Seja qual for o nosso ponto de observação - no Oriente ou no Ocidente. Por mais diversas que sejam as culturas e sensibilidades, estes são crimes universais. Não devem depender de cada cultura ou religião nem variar em função de opções ideológicas nem de floreados relativistas. A relativização dos crimes não ajuda à paz. Ao parecer justificá-los, antes se encoraja a guerra. Não se podem relativizar os crimes, venham eles de onde vierem. O mínimo denominador comum de humanidade tem de ser preservado.

Crimes como estes são sempre crimes e crimes para sempre. E o mesmo vale quando se olha para a resposta israelita. Perante aquilo que aconteceu, Israel tem - como qualquer outro país teria - o direito de reagir, de preservar a sua existência como Estado e de assegurar o bem-estar das suas famílias. Não é, porém, um direito absoluto que possa impor-se de qualquer forma e feitio, sem limitações nem salvaguardas. Em todo o caso, numa primeira fase, poucos puseram em causa tal direito ou necessidade. Porém, o impacto da reação israelita sobre populações indefesas e a inabilidade comunicacional da sua liderança, somadas à propaganda de alguns e aos preconceitos de outros criaram a tempestade perfeita para Israel, que de vítima passou a ser encarado como agressor. Ao serem empurrados de suas casas, deslocados, bombardeados, sem alimento nem água nem luz, obrigados a vaguear por um território fechado e encravado entre Israel, o Egito e o mar, e coagidos a escolher entre o Hamas que os instrumentaliza e Israel que não os preserva, estes dois milhões de palestinianos são também eles vítimas; vítimas atraiçoadas e cercadas pelo rumo da história. Os crimes do Hamas passaram para segundo plano. Pior: em vez de separar o Hamas dos palestinianos em geral, a desproporcionalidade da resposta israelita juntou-os. Ninguém duvida que muitos palestinianos se sentem instrumentalizados (e não é de agora…) como verdadeiros escudos humanos pelo Hamas e por outros movimentos semelhantes. E sabe-se que as instalações militares do Hamas estariam disseminadas e dissimuladas nos equipamentos civis - hospitais, escolas, campos de refugiados. E é por isso evidente que a confusão entre alvos civis e alvos militares do Hamas tornaria tudo mais difícil e profundamente delicado.