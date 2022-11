Crise económica em 2023?

Claro que a grande incerteza reinante na economia e na política mundial faz-nos valorizar mais as previsões para 2023 pois, apesar de tudo, são menos incertas que as previsões para 2024.



O que a Comissão prevê para 2023 é uma desaceleração forte do crescimento económico na União Europeia, dos 3,3% previstos para 2022 para 0,3% em 2023.Teremos assim uma quase estagnação no próximo ano, mas não uma queda do PIB, embora alguns dos países que fazem parte do espaço europeu possam apresentar quedas da actividade económica.

Um outro dado importante é a desaceleração da inflação prevista para 2023. Para a zona euro, é prevista uma desaceleração dos 8,5% em 2022 para 6,1% em 2023.

O que se pode dizer destes valores? Se as previsões forem confirmadas pela realidade, o cenário não será de crise. Haverá uma desaceleração forte da actividade, mas isso, como se costuma dizer, é o pão-nosso de cada dia das economias modernas. E como nem sequer se prevê uma queda da actividade, estamos efectivamente longe de um cenário de crise. E também é assim no que respeita à inflação. O crescimento de preços previsto para 2023, 6,1%, embora superior ao objectivo permanente que a zona euro tem dum crescimento de preços não superior a 2%, está longe de traduzir uma situação de crise inflacionista grave.