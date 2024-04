Desafios do novo Governo? Garantir investimento privado previsto vai ser “dificil”

O economista João Duque antecipa que o principal problema que o novo Governo vai enfrentar será garantir o investimento privado previsto nos cenários de crescimento económico progressivo nos próximos anos.

"O investimento fundava grande parte deste crescimento. Da parte da despesa é mais fácil obter-se e sei que a despesa é o principal componente do PIB, mas tenho alguma dúvida que, de facto, se consiga aquele valor por via do investimento", diz o comentador da Renascença, no espaço de opinião das "Três da Manhã".

João Duque justifica a dificuldade em garantir o investimento privado com a instabilidade política e governativa.

Duque considera que "um investidor privado, olhando para o Parlamento tal como está e olhando para a instabilidade e dificuldade de comprometimento de um Parlamento face a medidas que deviam ser duradouras" vai concluir que o cenário "não é muito atrativo e o investimento é adiado”.



Neste espaço de comentário, João Duque lembra ainda que é preciso que o novo Governo satisfaça as promessas feitas durante a campanha, nomeadamente para com os profissionais na área da saúde, das forças de segurança e professores, lembrando que não foi só a AD que fez promessas, o PS e o Chega também.