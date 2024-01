Alta velocidade. “Vamos ficar isolados da Europa e nas mãos de uma companhia”

O comentador da Renascença João Duque alerta para os riscos de isolamento de Portugal que, considera, podem advir da concretização do projeto de alta velocidade que está em cima da mesa.

"Vamos ficar isolados da Europa e nas mãos de uma companhia", disse no espaço de comentário do programa "Três da Manhã". João Duque explica que o que está previsto é a construção de uma linha em bitola ibérica, numa altura em que Espanha está a mudar para a bitola europeia, o que vai tornar as ligações mais demoradas.

Duque acrescenta que o atual secretáro-geral do PS, Pedro Nuno Santos, na altura enquanto ministro das Infraestruturas justificou a opção de manter a bitola como meio "de defender a CP".