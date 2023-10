OE 2024. Há “razões para sorrir em janeiro. Resta saber se se manterá o sorriso”

O economista João Duque acredita que os contribuintes "vão ter razões para sorrir em janeiro" de 2024, mas não toma por garantido que a satisfação dure até ao fim do ano.

Numa intervenção especial dedicada ao Orçamento do Estado para 2024, no programa "Três da Manhã", da Renascença, o economista recorda que há dúvidas sobre o qual será o comportamento da inflação que poderá amenizar o aumento de rendimentos.

"No início [do ano] nós vamos receber um bocadinho mais e por outro lado os preços não aumentam em degrau. Vamos ver ao longo do ano o que se passa com a inflação. Normalmente, as pessoas que trabalham por conta de outrém não têm aumentos de salários ao longo do ano, portanto aquilo que se ganha agora em janeiro, vamos ver se serve para o ano", explica.

Duque refere ainda que as mudanças previstas no IRS serão "muito" notadas e terão dois efeitos, um no aumento dos rendimentos brutos, com subidas de salários, reformas e apoios sociais, mas também com a diminuição da retenção no IRS.

O economista lembra que "a previsão para 2024 é que a inflação acabe por ficar nos 2,9%", portanto, "tudo o que sejam aumentos acima dos 2,9% podem compensar um bocadinho a perda da inflação, mas é preciso que as coisas corram exatamente assim", remata.