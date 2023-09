Negócio da TAP foi “muito negativo”, há contas “que nunca foram apresentadas”

O economista e comentador da Renascença João Duque considera que, do ponto de vista financeiro, a nacionalização da TAP foi "muito negativo".

No espaço de comentário do programa "Três da Manhã", João Duque explica que o Estado já injetou na TAP cerca de 3.200 milhões e que agora sabe-se que, no âmbito da reprivatização, o Estado recuperará cerca de dois mil milhões de euros.

O comentador lembra que o Governo alegou que, para estas contas, deve levar-se em linha de conta o impacto da empresa na economia, algo estimado em 10 mil milhões de euros.

"É um número que aparece magicamente na boca de várias pessoas, mas nunca se viu", diz, explicando que essas contas "nunca foram apresentadas".