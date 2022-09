Itália vira à direita. “Os mercados estão a saudar esta vitória”

João Duque diz que "os mercados estão a saudar" a vitória de Giorgia Meloni nas eleições legislativas italianas, que se realizaram no fim-de-semana.

A candidata de extrema-direita foi a mais votada e deverá assumir o cargo de primeira-ministra.

“Os mercados estão a saudar esta vitória com a subida do índice de ações, o que é uma boa notícia, é uma notícia que a Itália não se desagrega e que o mercado de obrigações vê isso com bons olhos", argumenta o economista.



No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", João Duque antevê uma política no sentido de "levantar barreiras à entrada de migrantes", que, acrescenta, "no caso de Itália são em tanta quantidade que são demais para alimentar o seu mercado de trabalho".