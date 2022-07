"Mais importante do que a trica política é a sobrevivência da União Europeia"

O comentador d’As Três da Manhã considera que Mario Draghi “pode e deve ficar” à frente do Governo italiano até porque a Itália é um peso pesado da União Europeia e particularmente do euro. E os problemas da Itália são problemas que rapidamente afetam a estabilidade do euro.

“Eu acredito que sim, para bem de todos, porque há uma coisa mais importante do que propriamente a trica política da Itália, que é a sobrevivência da União Europeia e do euro”, defende.

Draghi lidera um Governo de unidade nacional e no entender de João Duque “é preciso chamar essas pessoas, representantes desses partidos, à razão, porque não vale a pena, por causa de uma incineradora, ou de uma casca de cebola, pôr em causa a estabilidade de Itália e da Europa. Isto é absolutamente ridículo”.

A concretizar-se a saída de Draghi do Governo seria um fator de instabilidade, sendo que para os próprios italianos, tendo em conta aquilo que são as previsões económicas de Bruxelas, também seria colocar uma crise em cima da crise económica que as famílias e as empresas já sentem.

Itália já “está a pagar taxas de juro muito mais elevadas, por exemplo, até do que Portugal teve em função daquilo que foi a recusa do senhor Presidente da República Italiana uma recuperação dos indicadores de custo do dinheiro. Os mercados esta manhã já estão a repor aquilo que eram os níveis anteriores ao anúncio de Draghi e, portanto, a expectativa é de que as coisas acalmem e que melhorem”, sublinha.

O comentador aconselha a esperar pelos desenvolvimentos até ao final desta sexta-feira, sublinhando que “há muita estabilidade para drenar e para dissipar para o fim de semana”.