“A inflação tem que ser tratada”

O comentador d’As Três da Manhã antevê que da reunião anual do BCE vão surgir ideias para se combater o “flagelo da inflação”.

João Duque considera que a inflação é um problema e quando descontrolada é mesmo “um grande problema”.

“A inflação é um problema e tem que ser tratada”, defende, alertando, no entanto, para as consequências nefastas, se não forem adotados os melhores mecanismos de combate.

“O problema coloca-se quando se aplicam determinados tipos de medicamentos, chamemos-lhe assim, para resolver este problema”, alerta. E segundo João Duque, as principais consequências que podem advir de um tratamento inadequado é criar-se “uma crise de dívidas”, lembrando que Portugal já sofreu com isso no período da troika.

Outra das consequências, pode ser a recessão, por isso entende que tem que se cuidar a forma de tratar o problema “para não provocar nem uma recessão nem um problema de crise de dívidas nos Estados soberanos”.