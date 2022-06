Preços dos combustíveis em alta devido a especulação e guerra

João Duque diz não ser possível saber onde vai parar a subida dos preços dos combustíveis devido à especulação e a guerra sem fim à vista.



No espaço de comentário do programa "Três da Manhã", o economista considera, por isso, que o Governo devia fazer "a cobertura do risco do preço do combustível".

"Portugal, de uma forma direta ou indireta, podia usar os mercados de futuros sobre o petróleo ou produtos refinados para fixar o seu preço a prazo. Agora é mais ou menos previsível que esta guerra vai ter uma duração infelizmente maior do que aquela que era expectável e qualquer pessoa avisada devia fazer cobertura do risco", diz.

"Deixarmo-nos na mão do mercado é deixar que os portugueses sofram totalmente o risco do preço do combustível", remata.