Subida de juros e inflação serão “duas tenazes no orçamento familiar”

João Duque antevê como “muito provável” uma redução do salário líquido dos portugueses, dado o atual cenário de inflação alta e o anúncio do aumento das taxas de juro.

“Estes dois efeitos vão ser duas tenazes no orçamento familiar que vai ficar com um rendimento disponível cada vez mais apertado”, disse o economista, no espaço de opinião do programa “Três da Manhã”.

Questionado sobre a proposta do PSD de aumentar em 4% os salários da Função Pública para fazer face à inflação, João Duque considera que, no privado, os aumentos serão superiores porque “o setor privado vai ter de fazer face a uma questão muito importante que é a escassez de mão-de-obra”.