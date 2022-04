OE2022. “Investimento na ferrovia devia ser prioritário”

João Duque considera o plano de investimentos do Governo para este ano deve focar-se nas “infraestruturas que possibilitem o acréscimo de rendabilidade na economia privada”, em que a ferrovia assume lugar de destaque.

“Eu acho que é crítico e devia ser prioritário”, diz, acrescentando que os portos também são importantes, “porque, bem ligados a uma ferrovia, ajudam a escoar devidamente os produtos para a Europa”.

No entender deste comentador d’As Três da Manhã, não concorda com os críticos que afirmam que a proposta de Orçamento do Estado não foi adequada ao contexto criado pela guerra na Ucrânia, ainda que não tenha aumentado a despesa em Defesa.

“Houve uma alteração na inflação e nas verbas que prevê cobrar em termos de impostos”, havendo “um aumento de receita previsto face à proposta de outubro”.

Além disso, prevê-se “mais apoios às famílias”, que, como a despesa quase não foi alterada, se faz com deslocação de dinheiro de outros setores.

João Duque duvida, contudo, que “as expectativas de receita se venham a cumprir. O consumo vai reduzir-se e, se isso acontecer, vamos ter uma redução do IVA”.