Orçamento para 2022 tem de ser “revisto com alguma profundidade”

O comentador da Renascença João Duque considera que o Orçamento do Estado para 2022 precisa de ser "revisto com alguma profundidade".

No espaço de opinião do programa "Três da Manhã", o economista lembra que "há alterações muito significativas" que justificam mudanças no documento.

"Primeiro, na expectativa de crescimento da Europa que é o nosso maior mercado de exportação; segundo, porque a inflação está ai à porta e isto significa que os preços dos bens que o Estado pretende adquirir durante o ano vão ser bastante superiores, a própria energia. Os serviços públicos vão ter que gastar mais para conseguir ter o mesmo resultado; terceiro lugar porque a receita fiscal também será alterada", explica.



João Duque revelou ainda ter "muita curiosidade" sobre como é que Fernando Medina vai apresentar a proposta do Orçamento do Estado.

"O Medina não tem currículo na área financeira e estou com muita curiosidade para saber como é que ele vai de facto descalçar esta bota, porque ele vai ter que fazer uma apresentação e uma discussão técnica de um documento que é bastante técnico", diz.