Não é "suficiente" obrigar a banca a renegociar créditos. DECO quer linha de financiamento para apoiar famílias

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal 'Público', a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO apela ao Banco de Portugal e à própria banca que informem "muito as famílias do que significa estarem a contratar crédito à habitação com taxas variáveis, têm de estar cientes do que isso significa, os riscos que estão a correr".



Até Setembro deste ano, o Gabinete de Protecção Financeira da Deco recebeu 20.036 pedidos de ajuda e de informação. Como é que evoluíram, entretanto, estes números?

Continuaram a aumentar e aquilo que nós verificamos é que, se até início de Setembro eram as famílias com mais baixos rendimentos que estavam a ser afectadas pelo aumento da fatura do supermercado, da eletricidade, do gás, a partir de Setembro começámos a ter mais pedidos de ajuda também destas famílias, mas, sobretudo, das famílias que tinham crédito à habitação. São essas agora, durante o mês de Outubro, essencialmente a maioria das famílias que nos está a pedir ajuda. Ou porque já teve a revisão da prestação do crédito à habitação e já está com algumas dificuldades em honrar os pagamentos ou porque está preocupada com as revisões que aí vêm. A maior parte das famílias tem um crédito à habitação com taxa variável indexada à Euribor a seis meses, isso significa que de seis em seis meses a prestação vai ser revista. E estamos numa fase em que as próximas revisões, estas agora e as próximas, hão-de ser de aumento das prestações e as famílias já começam e perceber isso.

Qual é perfil de quem pede ajuda e apoio à Deco? São pessoas da classe média, classe média baixa, já é transversal?

No primeiro semestre deste ano eram, essencialmente, as famílias de menores rendimentos que pediam ajuda. A partir de Setembro/Outubro nós vimos, inclusivamente, um aumento do rendimento médio da família que nos pediu ajuda. Se até ao início de Setembro eram famílias que tinham à volta dos 1000 euros de rendimento líquido mensal, em Setembro e Outubro nós vimos que já se aproxima dos 1500 euros. Isto mostra que também o perfil, em termos de rendimentos, está a aumentar. Isto acontece por causa das causas. Se no início do ano foi muito a questão da inflação aquilo que levou as famílias a terem dificuldades, aquilo que vimos agora nestes últimos tempos é que é o aumento da prestação do crédito à habitação.

E há muitos casos de vários créditos, como noutras alturas?

Sim, até porque nós, olhando para a média dos créditos das famílias que nos pedem ajuda, verificamos que, em regra, têm cinco créditos: há o crédito à habitação, que é aquele que tem maior peso em termos de volume, de montante; depois temos dois créditos pessoais e dois cartões de crédito. É o somatório de todas estas prestações que acaba por ditar as taxas de esforço das famílias que andam a rondar os 70%, pelo menos das famílias que nos pedem ajuda. Por outro lado, nós não nos devemos surpreender pelo número de créditos as famílias têm porque muitas vezes, quando elas contrataram o próprio crédito à habitação, para baixar o valor do spread, foi-lhes aconselhado pela própria instituição de crédito a celebrar um crédito pessoal a mais e a contratar cartões de crédito. Muitas vezes, aquilo que as famílias têm ainda hoje são aqueles créditos que contrataram aquando da celebração do crédito à habitação.

Apesar dos alertas da DECO, a Associação Portuguesa de Bancos tem dito tem desvalorizado um pouco a questão do aumento de pedidos de ajuda. Quem é que tem razão? Ou é no meio que está a virtude?

Nós sabemos que nem todas as famílias vão ter dificuldades em pagar a prestação do crédito à habitação decorrente do aumento da Euribor. Nós estamos cientes disso. Também nunca o dissemos. Mas sabemos que existe uma grande fatia das famílias que tem crédito à habitação, que vai ter muitas dificuldades em honrar o compromisso. Ou seja, também não nos parece que seja legítimo dizer que todas as famílias vão ter dificuldades, mas porque não são todas a ter dificuldades, não podemos deixar de apoiar aquelas que têm menores rendimentos e que vão ter muitas dificuldades. Nós sabemos que os rendimentos em Portugal, pelo menos para uma grande fatia de população, são relativamente baixos. Se estivermos a falar de uma família que tem rendimento correspondente a dois salários mínimos nacionais, por exemplo, ou pouco mais do que isso, e se tiver um aumento da prestação do crédito à habitação de 90 euros, por exemplo, isso acaba por fazer mossa. Não nos podemos esquecer que não são só esses 90 euros, são esses 90 euros a somar ao aumento da fatura do supermercado, ao aumento da electricidade, do gás, dos combustíveis. E tudo isso acaba por provocar ali uma grande derrapagem nos orçamentos das das famílias. E pode não levar logo na primeira revisão da prestação do crédito à habitação a que haja uma rutura, mas daqui a seis meses, a família vai ter um novo aumento e possivelmente aí já esticou tudo aquilo que era possível esticar. E a verdade é que no próximo ano não se antevê que vá haver um grande aumento em termos salariais, de rendimento. Dificilmente o rendimento acompanhará aquilo que vai ser a evolução da própria inflação e da Euribor.

Espera um cenário muito diferente daqui para a frente em relação ao que assistimos em 2008, em que as taxas de juro chegaram aos 5%. O caminho está a ser semelhante?

Em termos de evolução, eu diria que são situações diferentes. Para já, a Euribor está a subir muito mais rápido do que subiu em 2008 e algo que não era expectável porque nós, no início do ano, quando ouvíamos (mesmo os bancos) falar do aumento da Euribor, perspetivava-se que fosse um aumento lento e que desse tempo às famílias para se poderem organizar. Ora, não é isso está a acontecer e não foi isso que aconteceu em 2008. Por outro lado, nós temos uma inflação que, de acordo com os últimos dados, já está nos dois dígitos. Em 2008, não tínhamos estes níveis de inflação. É verdade que tínhamos um desemprego muito superior. Há aqui alguns aspectos que se tocam, nomeadamente a subida da prestação do crédito à habitação e o facto de muitas famílias não estarem preparadas para esta subida, nem perspetivarem que pudesse subir desta forma. Eu diria que, isto sim, é semelhante, mas penso que há aqui algumas grandes diferenças.