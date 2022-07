​João Leão considera "exequível" aumento de salários em 20% até 2026

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal 'Público', o antigo governante prefere não comentar as estratégias do executivo – embora as medidas do OE2022 tenham saído do seu gabinete -, mas acredita que as condições são “muito favoráveis” à recuperação económica.



Portugal enfrenta uma inflação crescente. Como é que tem visto estas medidas de resposta por parte do Governo para o alívio das famílias e das empresas com a perda de poder de compra?

Portugal e a Europa, e de alguma forma o mundo ocidental, foram sujeitos a um choque muito negativo de aumento dos preços de energia e das matérias-primas. É um choque inevitável, mas quer Portugal, quer a Europa fizeram um esforço significativo de atenuar o efeito. Tem sido feito um esforço de uma forma coordenada. Se olharmos para as medidas a nível europeu nos combustíveis, falamos de medidas massivas. As pessoas podem não sentir, mas são medidas muito exigentes. Portugal conseguiu ir ainda mais longe na parte de eletricidade. Tem a ver com o acordo com Espanha, mas também tem a ver com a aposta que temos nas renováveis.

Mas o poder de compra continua a ser muito baixo. É possível ir mais além?

Não queria entrar muito nas medidas. É importante ver o impacto do está a ser feito. Os mais vulneráveis têm que ser protegidos e há medidas específicas para isso às quais o OE vem acrescentar respostas mais de longo prazo. Destaco duas: o aumento extraordinário das pensões, o mínimo de existência e a garantia para a infância.

E no OE2023 estas medidas têm margem para poderem continuar?

O aumento das pensões que houve agora é extraordinário no sentido de que não está previsto na lei, mas é de caráter permanente e fica para os próximos anos. Estou convencido que nos próximos anos o país vai beneficiar do aumento bastante significativo a médio prazo dos salários médios. Há fatores importantes que apontam nessa direção. Nos últimos cinco/seis anos, o salário médio aumentou um pouco mais do que na Europa.

Não podemos esquecer que esse aumento esteve associado ao aumento de meio milhão de trabalhadores - que foi talvez dos efeitos macroeconómicos mais positivos que conseguimos nos últimos seis anos. O que é de esperar nos próximos anos é que haja menos crescimento extensivo e mais assente no aumento da produtividade e dos salários.

Portugal vai ser o país com maior aumento da qualificação média quando as novas gerações começarem a dominar o mercado de trabalho. Vai ser um país em que o emprego já vai estar mais estável e vai criar condições para um aumento bastante significativo em termos estruturais, da produtividade e dos salários. O tal acordo de rendimento pode ser importante, até porque há condições macroeconómicas e de oportunidade que sugerem que vamos conseguir suportar os salários mais elevados.