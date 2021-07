Duarte Cordeiro. "Começa a ser altura de pensar na abertura das discotecas"

O Reino Unido já tem um dia da libertação que é o dia 19 deste mês. Portugal já tem um dia da libertação?

Não. Hoje temos alguns sinais positivos, apesar de estar a crescer o número de casos e de pessoas internadas em cuidados intensivos. Olho para a minha região [Lisboa e Vale do Tejo] e vejo um abrandamento na taxa de crescimento. Isso pode significar que estamos a aproximar-nos do pico na região de Lisboa. Se assim for, dificilmente vamos viver períodos tão difíceis como os que já vivemos este ano.

O pico será este mês?

Não consigo antecipar. Mas o que noto é que está a haver um abrandamento na taxa de crescimento semanal. A minha expectativa é, progressivamente, criarmos a oportunidade para substituir medidas de natureza restritiva por medidas em que se exige o certificado. Quando começamos a ter quatro milhões de pessoas com vacinação completa, seis milhões de pessoas com pelo menos uma dose, começamos a ter muitas pessoas com o certificado e sem necessidade de estarem a fazer testes permanentemente.

É previsível que a matriz de risco possa ser alterada após a próxima reunião do Infarmed, marcada para 27 de julho, dando resposta ao que tem sido pedido pelo Presidente da República?

A matriz de risco tem duas dimensões: a incidência e a taxa de crescimento. E a incidência demora bastante tempo a ser recuperada. Nesse sentido, podemos chegar à circunstância de termos o país com um nível de proteção muito elevado, mas ainda estar a algumas semanas de a incidência voltar a níveis reduzidos. Temos de ter em perspectiva que nos temos avaliado pela forma como nos avaliam. Não temos uma matriz de risco diferente da dos outros países.

Não é previsível então uma alteração?

Não sei. Estou curioso para ver a discussão na reunião do Infarmed com os especialistas. A matriz traduz-se em medidas e o que acho que o Governo pode ir fazendo é - à medida que vamos tendo um grau de proteção maior, e confirmando que a percentagem de pessoas com vacinação completa que se tem infectado e a percentagem de pessoas com uma dose que se tem infectado é uma percentagem muito reduzida face ao total de pessoas vacinadas - repensar um pouco as medidas. Penso que a DGS deve ouvir a comunidade e gerar consensos.