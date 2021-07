Algarve admite limitações no gozo de férias dos profissionais de saúde

Em entrevista à Renascença e ao jornal 'Público', o coordenador regional do combate à Covid-19 aponta problemas e atrasos na organização da vacinação no Algarve e defende o overbooking no agendamento para compensar as faltas que têm aumentado.

Jorge Botelho, secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local e também coordenador do combate à pandemia no Algarve, critica a decisão das autoridades de saúde de fechar escolas em cinco concelhos algarvios.

A variante Delta está a tornar-se predominante e temos assistido a aumentos diários de casos. Como está a situação no Algarve?



Está a crescer. Os números dizem-nos isso todos os dias. Não há como esconder. Tivemos altos, tivemos baixos, e agora têm vindo a aumentar. Temos hoje 254 casos no Algarve, ontem tivemos 180, é um aumento em relação a ontem e tudo o que seja aumentar é preocupante.

Quais são as causas?

Não há uma causa unívoca.

Mas são comportamentos de risco, é possível dizer que as pessoas não estão a ter cuidado?

Sim. Sabemos quais são as regras, usar máscara, distanciamento social, evitar espaços fechados, estar vacinado, mas também sabemos que as pessoas vacinadas podem ter a doença e passar a doença, não tendo aqueles sintomas mais graves. O que estamos a verificar é que se calhar há uma fadiga da pandemia e há comportamentos de risco das camadas mais jovens, não quer dizer que sejam os teenagers, ou as pessoas de 20 anos, são as pessoas que acham que o risco está mitigado ou controlado e depois um jantar, uma festa de família…

E tem havido muitas festas ilegais no Algarve, tem havido notícia disso.

Temos acompanhado as autoridades policiais. No Algarve, há a população que vem do sul de Espanha, de jovens que vêm em grupos passar o fim do ano letivo e que de alguma forma assumem comportamentos de risco. Sabemos que nos nossos aldeamentos turísticos e na própria noite há uma determinada concentração de grupos na via pública e nos próprios apartamentos. Mas também sabemos que esta não é a causa única. Uma festa familiar, um casamento, um jantar de empresa tudo isto [representa risco]. Há esta perceção de que estamos muito mais vacinados, mais protegidos, que os mais velhos já estão protegidos pela vacina e já não vão ter aquela mortalidade assustadora que estava a acontecer, de alguma forma achámos que isto estava mais calmo. Mas sabemos que mesmo vacinados temos de continuar a usar máscara, a manter a distância social, a mitigar os riscos. Esta é a questão essencial. Não quero pôr o enfoque nas autoridades nem nas pessoas. Há uma multiplicidade de questões.

Acha que é necessário para o Algarve uma medida como a que existe para Lisboa de limitar entradas e saídas na região?

Confesso que não sou partidário, não sou defensor desse tipo de medidas. Acho que isto é mais pela supervisão das autoridades, acho que não temos uma situação de descalabro na região, temos uma situação preocupante, mas não de descalabro. Os focos principais são as cidades do centro. Amanhã [esta quinta-feira] o Conselho de Ministros vai avaliar, a incidência tem vindo a aumentar, mas este foco principal agora é na zona do centro, Albufeira, Loulé, Faro e um bocadinho Olhão. As pontas, digamos que a zona de Tavira, para o sotavento, e de Lagoa, para o barlavento, nesta fase estavam mais protegidas.

Então que medidas deverão ser tomadas no Conselho de Ministros?

A matriz de risco é conhecida e é um bom instrumento de monitorização. Não sou partidário de fechar, ou de cercos, principalmente numa região turística, mas a matriz deve ser aplicada enquanto existir e ela tem dado sinais aos senhores autarcas e a todas entidades públicas, e sabemos com funciona. A previsibilidade das regras é um bem em si para que ninguém seja surpreendido com as medidas que vão ser tomadas em relação aos pontos de liberdade para andar para a frente ou aos pontos de restrição para ficar ou recuar.