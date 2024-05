Era uma vez uma seleção com quatro treinadores: o episódio 1 do "Histórias do Europeu"

Com a criança nos braços e três finais pela frente na fase de apuramento, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Silva Resende, entrega o comando da seleção ao triunvirato de conselheiros que já acompanhava o técnico brasileiro: Fernando Cabrita, Toni (adjunto no Benfica) e António Morais (treinador do Porto).

Nem sempre quatro cabeças pensam melhor do que uma, mas a resposta da federação à saída de Otto Glória, a um ano do Europeu de 1984, viria a provar não ser uma má solução.

Depois das comissões técnicas que haviam passado pelo Jamor nos primórdios da seleção, a solução não era inédita, mas visava agora gerir a tensão latente num grupo composto por nove jogadores do Porto e oito do Benfica, a que se juntavam Jordão do Sporting e os guarda-redes Vítor Damas (Portimonense) e Jorge Martins (Vitória de Setúbal).

Com mestria e contra as expectativas mais pessimistas, Portugal impõe derrotas à Finlândia, Polónia e União Soviética e garante a presença pela primeira vez numa fase final de um Europeu. José Augusto, que já integrava os quadros da federação, junta-se à equipa técnica e é com quatro treinadores que Portugal se apresenta em França com direito a canção oficial de apoio…