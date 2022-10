Atenuar impacto da inflação “não pode ser dar uma vez 125 euros e não dizer mais nada”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que a ajuda do Governo para mitigar os efeitos da alta inflação devem ser mais abrangentes. “Não pode ser dar uma vez 125 euros e não dizer mais nada”, afirmou no espaço de comentário do programa "Três da Manhã".

Neste espaço. Henrique Raposo olhou para as crescentes dificuldades dos portugueses no setor do habitação por via do aumento da taxa de juro, subida do valor das casas e escalada de preços dos bens essenciais, dizendo que a classe média é uma das mais afetadas.

Raposo alude ao regime de isenção fiscal a "ricos estrangeiros", especificando que "um pensionista paga 10% e um trabalhador 20%. Em Portugal alguém com aquele nível de rendimentos paga quase 50%", o que constitui "um duplo cerco à classe média portuguesa".

Na área da habitação, Raposo diz que "o mercado serve a comunidade e neste caso é a comunidade, somos nós, os portugueses, que estamos a servir o mercado".