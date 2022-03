Novo Governo. “Será mais do mesmo e isso é preocupante”

O comentador da Renascença Henrique Raposo antecipa que o novo Governo "será mais do mesmo" o que, a confirmar-se, "é preocupante".

"Tendo um partido maioria absoluta, à partida seria mais fácil atrair gente nova, com menos cansaço, com ideias mais frescas, com mais ligação à sociedade civil", diz.

“Marta Temido e Pedro Nuno Santos já estão a mais há muito tempo”, acrescenta o comentador, defendendo a saída destes nomes.

Em sentido contrário, e apesar de revelar que não aprecia particularmente Augusto Santos Silva, considera que, neste momento, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros tem de continuar no Governo.

"É um peso pesadíssimo, é um animal da diplomacia, dos corredores e nós precisamos de alguém assim neste momento junto dos nossos parceiros europeus", acrescenta.