Marta Temido "não teve uma vida fácil, mas acho que fez por isso"

No seu espaço habitual de comentário n’As Três da Manhã, com um fim de férias antecipado pela demissão da ministra da Saúde na madrugada desta terça-feira, Henrique Monteiro ressalta que Marta Temido “não conseguia chegar a acordo com ninguém” e tinha “muito mau relacionamento” com todos, para além de um “preconceito ideológico” contra as Parcerias Público-Privadas (PPP).

“Durante a pandemia, conseguiu ter alguma preponderância e aparecer como uma pessoa determinada. Ela de facto parece uma pessoa trabalhadora e dedicada, o que não quer dizer que tenha razão”, destaca Monteiro.