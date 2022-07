Eventos cancelados? “Há aqui três pontos: prudência, experiência e jurisprudência”

O comentador da Renascença Henrique Monteiro considera que a decisão sobre cancelar ou não eventos como a concentração de motards em Faro ou o festival Super Rock deve levar em consideração a prudência, experiência e jurisprudência.

Avança que, dadas as previsões, "a prudência aconselha a não fazer estas coisas, com estas temperaturas", mas, acrescenta o comentador, "a experiência diz-nos que nunca houve problemas nestes eventos [relacionados com altas temperaturas".

No que respeita ao festival Super Rock em particular, Henrique Monteiro lembra que "é feito numa herdade particular e, portanto, proibir as pessoas de lá entrar não é uma coisa que se possa dizer da boca para fora".