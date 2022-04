Henrique Monteiro considera que "houve umas mudançazinhas no mundo" que justificariam alterações no programa do Governo que esta quinta e sexta-feira vai ser debatido no Parlamento.

Recorda que quando Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu a Assembleia da República poucos adivinhariam alterações significativas por exemplo na taxa de inflação, preço dos combustíveis e da energia, bem como a necessidade de reforçar orçamentos em áreas como a Defesa.

“Se existem mil maneiras de cozinhar bacalhau, há umas dez para reforçar o Orçamento” que refletem opções tomadas no programa do Governo. Segundo o comentador, ainda que, mesmo dentro do Partido Socialista, há quem critique "que o programa do Governo é retirado do programa eleitoral".