“Falta debater quase tudo”, sobretudo propostas concretas

A poucos dias das legislativas, há mais temas por discutir do que já discutidos pelos candidatos, diz Henrique Monteiro, que aponta alguns dos assuntos sobre os quais gostaria de ouvir mais.

“Falta discutir com propriedade qual o modelo de desenvolvimento económico. Para uns é pelo consumo, outros pelo investimento, mas nenhum diz quais os passos a seguir”, refere o comentador d’As Três da Manhã.

Falta ainda “discutir soluções governativas com conteúdo político”, saber “até que ponto o PS pode ceder à esquerda, aos liberais, ao PSD”.

“Falta discutir bastante ambiente” e o “grande apagão desta campanha”, que é a Educação.

“A saúde tem sido discutida, mas sempre através de números, mas não de organização. Rui Rio diz que é preciso reorganizar, mas falta saber os passos”.

Henrique Monteiro comenta ainda a ausência do líder do PSD e de André Ventura do Debate da Rádio, considerando que pode dar sinais errados.

Defende ainda que o debate na rádio permite que os eleitores se foquem mais no que é dito do que na barba ou na gravata do candidato. A questão é se, “para os eleitores, vale mais a barba do que as ideias”.