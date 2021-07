Otelo. “Herói no 25 de Abril e vilão nas FP-25”

“Não estou de lado nenhum, porque [Otelo] tem de ser olhado por vários ângulos”, diz o comentador d’As Três da Manhã, que começa por salientar o homem que organizou o 25 de Abril “de uma forma estruturada e sem mortes”.

“A segunda parte da vida de Otelo tem a ver com as FP-25 e é altamente negativa. As pessoas têm várias facetas e Otelo radicalizou. Esteve extremamente bem numa altura e extremamente mal noutra”, resume Henrique Monteiro.

O comentador considera, contudo, que já é possível fazer um balanço: “ele foi herói no 25 de Abril e foi vilão nas FP-25. A História vai trazer mais pormenores e questões para colocarmos”.