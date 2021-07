Acidente na A6 faz de Cabrita um dano colateral

Cabrita é um sobrevivente nato. Sabe-se que resistiu à distribuição de golas para combate aos fogos, feitas de material inflamável; à morte por espancamento de um estrangeiro à guarda do Estado, por inspetores do SEF, em pleno aeroporto; e pôs em risco a renegociação do principal sistema de comunicações em caso de catástrofe. Todavia, devido a um azarado acidente de automóvel, o ministro não teria, desta vez, maneira de permanecer no Governo por mais que Costa tentasse salvar o amigo.

Cabrita só seria visado se tivesse existido negligência e ele próprio consentido na infração direta ou indiretamente com expressões do tipo: “ande lá com isso mais depressa, que eu estou atrasado… ou, olhe que é para estarmos em Lisboa às tantas…”. Isto, por si só, já bastaria para retirar boa parte de uma eventual culpa ao condutor e, dado que morreu um homem, configurar a coautoria de um crime de negligência grosseira (digo eu, que não sou jurista, e estou só a pensar alto como o povo!). Mas se foi isto que aconteceu, e justifica o peso de quinze dias de silêncio, quanto mais rápida surgir a remodelação melhor.

Quando uma coisa pode correr mal, corre pior. Esta espécie de lei de Murphy melhorada aplica-se, com justeza, ao ministro da Administração Interna. Foi o caso das golas, do SEF, do SIRESP. Para cúmulo, acresce um acidente em plena A6, em carro de serviço, provocando uma vítima mortal. Aqui nada seria da responsabilidade do ministro a menos que este tenha incentivado o condutor ou tomado conhecimento, e permitido, o uso indevido de excesso de velocidade, sem cuidar da sinalização obrigatória para esses casos.

Cumprindo o código de conduta ministerial imposto por Costa (já glosado em artigo anterior) Eduardo Cabrita remeteu-se de imediato ao silêncio (1º princípio - não se comentam notícias desagradáveis). Depois, perante a onda de notícias que começava a crescer, desvalorizou os fatos, descredibilizando a comunicação social, acusando-a de estar a fazer “um caso” com base em informações falsas (2º princípio).

No comunicado, que o seu ministério foi forçado a emitir, já no dia seguinte, tentou também, de uma penada alijar a água do capote deixando, no ar, a dúvida sobre se a culpa do atropelamento não seria da vítima (ou, no mínimo, da empresa onde trabalhava…) porque estando a realizar obras de manutenção, no lado direito da via, estas não estavam devidamente sinalizadas (3º princípio – adotar como postura oficial uma infinita desvergonha).

O comunicado aproveitava ainda para esclarecer uma meia verdade (como dizia o poeta, para “a mentira ser segura e atingir, profundidade”): como não tinha existido nenhum despiste, seguindo o carro na via esquerda de onde nunca tinha saído, os jornais estavam simplesmente a efabular sobre o que desconheciam. Mas, nada de aproveitar para explicar o que e como se passara.

A tentativa de encerrar o caso, subvalorizando-o e chutando para canto a responsabilidade direta ou indireta sobre ele, acabou a virar o feitiço contra o feiticeiro. Existiam seguradoras e empresas envolvidas e vieram à liça limpar o seu bom nome.

A Brisa emitiu, no mesmo dia, outro comunicado, desmentindo o emanado dos serviços do ministro e garantindo que a sua subcontratada tinha cumprido “todas as normas de segurança” alertando os condutores para os trabalhos em curso.

Além disso, em nome da seguradora da empresa subcontratante, o advogado da família da vítima contra-atacou nos meios de comunicação social, garantindo que o trabalhador colhido também envergava o fato de trabalho completo (calças e colete laranja e amarelo refletor) sinalizando devidamente a sua presença.

O causídico aproveitou a exposição mediática para levantar uma dúvida: sem despiste e tendo ocorrido o embate “tão próximo do separador central”, porque viajaria o carro de Estado na via esquerda (reservada a ultrapassagens) se existia pouco trânsito além de excelente visibilidade? Acrescentou ainda, de forma quase perversa, que tudo era fácil comprovar com as devidas peritagens e o seu escritório já tinha sido contactado pela seguradora do carro oficial indiciando desinteresse pela discussão de atribuição da culpa e mostrando total disponibilidade para o necessário acordo de compensação à família.

Ficou ainda a saber-se que o trabalhador, sendo o responsável pela equipa, era o mais experiente entre os participantes. A dramaticidade aumentou quando se soube que Nuno Santos tinha pouco mais de 40 anos, era casado e deixava duas filhas sem o principal sustento da família.