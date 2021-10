“Se tivéssemos um orçamento muito contido não íamos ter retoma”

O Governo vai ter mais dinheiro no próximo Orçamento do Estado, mas o otimismo deve ser moderado, pois o crescimento “nem sequer nos leva aos níveis de 2019”.

“Onde há de facto algum otimismo é em relação ao próximo ano”, pois vai ser maior do que o previsto: “5,5%, ainda maior do que este ano” – “embora vá ser conseguido muito através do investimento previsto na bazuca, que nos salva de tudo, e na procura, que nos salvou neste ano”.

Na opinião da comentadora d’As Três da Manhã, apesar das notas do Banco de Portugal – que aconselha menos despesa e menos défice – o Orçamento para o próximo ano não poderia ser contido.

“Se calhar, se tivéssemos um orçamento muito contracionista, muito apertadinho neste ano, provavelmente não íamos ter a retoma, que é essencial”, afirma.

Sobre as negociações em curso, Graça Franco considera que “o básico já estará negociado” e que agora, cada um dos partidos – Bloco de Esquerda e PCP – irá conseguir “conquistas de última hora”.