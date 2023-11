"Banalizámos a nossa vida privada e a culpa é dos influencers e dos reality shows"

Além disso, Rita Figueiras vê com bons olhos a criação de uma iniciativa semelhante ao Dia da Defesa Nacional, mas virado para práticas de defesa contra ciberataques.

“O território online é passível de ter mais ataques [do que o território físico dos países] e muitas vezes esses ataques ocorrem com a libertação de dados. Já aconteceu com o Facebook, com o Twitter e até com a Apple, em que milhares de dados foram divulgados. Temos de aprender a defender-nos, tal como em criança aprendemos a atravessar a estrada”, assinala.

Fazemos “detoxes” das redes sociais por causa da falta de privacidade?

Antigamente ficava resguardada no quarto, hoje em dia é exposta nas redes sociais. A vida privada está cada vez mais “banal” – muito por culpa dos reality shows, mas também dos influenciadores que “divulgam as suas vidas, em todas as idades”.

Para Rita Figueiras, esta é uma das razões para o surgimento de grupos de WhatsApp, como os noticiados nas últimas semanas, onde adolescentes partilham conteúdos de cariz íntimo e pornográfico.