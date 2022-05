​A catástrofe alimentar

É a subida brutal dos preços dos produtos alimentares e, no limite, a falta absoluta deles no mercado. Preocupa sobretudo a aparente impossibilidade de desviar aqueles cereais ucranianos para portos da Roménia, de modo a poderem chegar a quem mais necessita deles para consumo humano e também para alimentar animais.

As tropas russas bloqueiam o acesso da Ucrânia ao mar, no qual se concentram navios de guerra e submarinos russos. Este bloqueio não é apenas um grave problema para a economia ucraniana.

A crescente escassez de cereais é ainda agravada pelas restrições à exportação que pelo menos 23 países já decidiram. O mais recente caso aconteceu na Índia, que proibiu a exportação de cereais. O que levou os preços do trigo no mercado mundial, que já haviam subido mais de 50%, a treparem ainda mais.

Aos efeitos da invasão russa da Ucrânia vêm somar-se a outros fatores negativos no plano alimentar. A China, primeiro produtor mundial de trigo, teve neste ano a pior colheita de sempre deste cereal. A pandemia da Covid-19, as alterações climáticas e o brutal encarecimento da energia, bem como dos fertilizantes, tudo isso se conjuga para que uma autêntica catástrofe alimentar esteja a desenhar-se no horizonte.

O semanário “The Economist” lembra que os pobres serão os mais afetados por esta crise alimentar. As famílias que vivem nas economias emergentes gastam 25% do seu rendimento disponível na alimentação, valor que chega a 40% na África ao Sul do Saara. António Guterres, secretário-geral da ONU, tem vindo a alertar para esta catástrofe iminente. Mas não consta que tenha sido ouvido.