Travar a nova vaga de Covid-19

Para o clima de nervosismo por causa dos avanços da Covid-19 contou, também, a multiplicação de crises nas urgências e noutras unidades hospitalares, suscitando dúvidas sobre a capacidade do Serviço Nacional de Saúde para se manter operacional.

Mas agora o próprio António Costa demorou a perceber que as hesitações e as demoras em definir um novo rumo para a vacinação são suscetíveis de lhe custar votos em 30 de janeiro próximo.

Espera-se agora vacinar os mais velhos com a terceira dose (reforço) até 19 de dezembro. Ora, como José Miguel Júdice apontou, quem for vacinado nesse último dia só fica protegido a 2 de janeiro, depois da quadra festiva do Natal e Ano Novo.

Portugal pode e deve orgulhar-se de ter uma altíssima taxa de vacinação, que nos protege dos piores malefícios da Covid-19.

Os negacionistas, que rejeitam as vacinas, são entre nós uma pequena minoria, felizmente. Mas minoria agressiva, que insultou aos berros o vice-almirante Gouveia e Melo e, também, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Os negacionistas são bem mais numerosos em países como a França ou os Países Baixos, democracias consolidadas.

E é chocante ver a brutalidade de algumas manifestações realizadas contra medidas para travar o avanço da pandemia. Manifestações que envolveram incendiar carros, partir montras de lojas e apedrejar a polícia.

A democracia portuguesa é imperfeita, mas tem mostrado mais maturidade no enfrentar da pandemia do que algumas democracias europeias que consideramos como referências.