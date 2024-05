Imprimir o bilhete? Ir a pé ou de carro? O que precisa de saber para o concerto de Taylor Swift

Taylor Swift chegou esta sexta-feira a Lisboa para dois concertos esgotados no Estádio da Luz, hoje e sábado. Aqui tem tudo o que precisa de saber sobre o espetáculo.

A que horas abrem as portas?

As portas do estádio da Luz abrem às 16h. O espetáculo de abertura, a cargo da banda norte-americana Paramore, será por volta das 18h15 e Taylor Swift deve entrar em palco às 20h, que ainda é dia nesta altura do ano.

A porta de entrada para o estádio vai depender do tipo de bilhete que foi comprado. O melhor é consultar o mapa divulgado pela organização para evitar, tanto quanto possível, confusões.

E não é preciso imprimir o bilhete?

Só se for para recordação, porque já estamos na era digital. Mas os bilhetes estão na conta da See Tickets, portanto convém não deixar o telemóvel sem bateria.

Em caso de dúvidas, há um gabinete de atendimento ao cliente no estádio, que vai abrir às 10h.

Nas redes sociais a questão da água tem gerado muitas discussões. Afinal as garrafas podem entrar ou não?

Inicialmente estavam proibidas, mas a questão gerou tanta discussão nas redes sociais e tantas críticas, que a organização deu um passo atrás e permitiu a entrada de garrafas de água, mas só uma por pessoa, de plástico, e até 50 centilitros.

Recipientes de vidro, plástico duro ou metal, de qualquer tipo, estão proibidos.

Então e que outros objetos não entram no estádio?

A lista é longa. Estão proibidos sacos, malas ou mochilas com capacidade superior a 10 litros, cartazes maiores que o tamanho A3 e até vestuário ou adereços que impeçam a visibilidade dos outros espectadores.

E, tal como em qualquer outro espetáculo, não entram capacetes, bebidas alcoólicas, armas ou objetos cortantes, guarda-chuvas, cabos de selfie, computadores, tablets, leitores digitais, iPads ou qualquer equipamento profissional de filmagem. As muletas entram, mas só com o respetivo atestado médico.

Quanto aos power banks, não há qualquer informação oficial, mas vários fãs têm partilhado respostas da organização, a dizer que não são permitidas.

Qual é a melhor forma de ir para o concerto? A pé?

Isso é o ideal ! Ou de bicicleta ou trotineta.

A circulação rodoviária e o estacionamento vão estar condicionados na zona do estádio a partir de sexta-feira, por isso os transportes públicos são as melhores opções: há autocarros, metro e comboio. A CP vai ter comboios especiais entre Lisboa e o Porto depois dos concertos.

Se a opção for o Metro, tenha em atenção que a estação do Colégio Militar é a melhor para quem tem bilhetes para o piso 3 e o Golden Circle, e a do Alto dos Moinhos para os portadores de bilhetes para os pisos 0 e 1.

Mas há sempre quem insista em ir de carro.

Nesse caso, haverá muitos constrangimentos junto ao estádio, que já está cercado por um perímetro alargado de segurança.

Há inúmeras alterações ao trânsito a que é preciso estar atento e alguns condicionamentos de trânsito vão manter-se até domingo.