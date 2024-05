Os Super Dragões terão ficado com bilhetes para benefício próprio?

A dominar a atualidade está a Operação Bilhete Dourado que motivou buscas à loja do associado do FC Porto e à Porto Comercial, uma empresa da SAD portista.

Este domingo, a claque azul e branca acabou mesmo por não assistir ao dérbi contra o Boavista, ficando a bancada vazia.

O Explicador Renascença esclarece.

Qual é a principal suspeita?

Em causa está a alegada transação de bilhetes para jogos do FC Porto vendidos no mercado "negro".

O Ministério Público suspeita de "conluio" entre funcionários ligados ao FC Porto e uma empresa associada e membros dos Super Dragões na aquisição de bilhetes para jogos de futebol depois vendidos no "mercado negro”

Super Dragões ficam com bilhetes para vender para benefício próprio?

Sim, de acordo com as informações, a principal claque do Porto teria direito a um determinado número de bilhetes para venda e, alegadamente, lucrava com esse negócio. D

e acordo com o MP, de toda a prova reunida até ao momento e devidamente documentada não existem dúvidas de que são várias as pessoas com lucros consideráveis referente à venda irregular de bilhetes, o que lesa claramente o FC Porto, e o Estado.

O MP suspeita de enriquecimento ilícito. As informações disponíveis dão conta que os SD tinham um call center para venda ilegal de bilhetes

Por que razão é que a claque tinha direito a bilhetes?

Também de acordo com o Ministério Público era conhecido e aceite no seio do clube que tratava de moeda de troca pelo apoio da claque à administração agora cessante.

Era um benefício para todos os elementos da claque?

As autoridades visam sobretudo Fernando Madureira e a sua família.

Para além do líder da claque, atualmente detido, também a mulher, Sandra Madureira, a filha, uma avó da mulher do líder claque estarão envolvidas.

Há também suspeitas de envolvimento dos sogros de Madureira num esquema ilegal de venda de bilhetes.

Muitos adeptos do Porto ficariam sem oportunidade de comprar bilhete para os jogos?

Sim porque a venda de boa parte dos bilhetes seria centralizada e, não raras vezes, eram colocados a preços muito elevados

Qual é o balanço das buscas?

Pelo que a Renascença conseguiu apurar, foram apreendidos 4000 bilhetes de vários jogos do FCP, mais de 44 mil e 500 euros em numerário, uma tocha, diversa documentação relacionada com a venda e distribuição ilegal de bilhetes, diversos equipamentos informáticos e telefónicos, várias máquinas fotográficas com conjuntos de objetivas e mais de 320 cartões de sócio dos "Super Dragões".