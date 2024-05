Afinal, o Sporting tem 20 ou 24 campeonatos?

O Sporting tem 20 ou 24 títulos de campeão nacional?

Se contabilizarmos os títulos conquistados desde que o campeonato é disputado “todos contra todos”, a duas voltas sem ser a eliminar, ou seja, desde a época 1934 – 35, o Sporting conquistou 20 títulos.

É o terceiro clube português com mais títulos de campeão atrás do Benfica com 38 e do FC Porto com 30.

Contudo, o Sporting contabiliza mais quatro títulos do extinto Campeonato de Portugal que foi uma prova disputada antes de ser criada o que agora conhecemos por I Liga.

Que prova era essa? Como era disputado o Campeonato de Portugal?

O Campeonato de Portugal foi criado na época 1921–22. Foi a primeira competição oficial de futebol de carácter nacional e era uma prova a eliminar.

Os clubes apuravam-se a partir das competições regionais, aí sim em sistema de liga, e disputavam depois o Campeonato de Portugal em regime de eliminatórias.

O primeiro vencedor do Campeonato de Portugal foi o FC Porto. Os maiores vencedores do Campeonato de Portugal foram o Sporting e o FC Porto, com quatro troféus conquistados.

Por que razão os títulos dessa prova não são contabilizados como títulos nacionais?

Porque de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, a Taça de Portugal é a competição sucessora do então Campeonato de Portugal.

Aliás, o troféu é o mesmo. Ou seja, a Federação entende haver uma linha de continuidade entre as duas provas, pelo que o título de campeão nacional não deve ser atribuído a quem anteriormente venceu o campeonato de Portugal.

Ainda assim, o Sporting insiste na tese contrária e contabiliza porque, de facto, naquela altura era a prova que definia o Campeão Nacional.

Quando ficou decidido que os títulos do Campeonato de Portugal não seriam contabilizados?

Recentemente, em 2022, uma Assembleia Geral extraordinária da Federação votou contra a acumulação dos títulos do Campeonato de Portugal.

A questão foi suscitada justamente pelo Sporting. Para a atual direção é um assunto encerrado, mas próximas direções poderão reabrir o dossier, nada o impedirá.

Se os títulos do Campeonato de Portugal fossem contabilizados oficialmente, haveria mais campeões?

Sim, o Olhanense, Marítimo e Carcavelinhos tinham um título cada.

Porto e Sporting teriam mais quatro, e Benfica e Belenenses teriam mais três cada.