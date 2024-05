Quanto recebem os eurodeputados fora do Parlamento Europeu?

Segundo uma investigação da Transparência Internacional, os eurodeputados ganham mais 8,6 milhões de euros por ano em trabalhos fora do Parlamento Europeu.

É dinheiro que recebem para além do salário no Parlamento?

Sim, os eurodeputados têm um salário mensal base de cerca de 10 mil euros brutos, um pouco mais. Mas, para além dessa atividade, estão autorizados a desempenhar outras funções fora do Parlamento Europeu, o que faz com que no final do mês alguns recebam quantias bem mais elevadas.



Há quem defenda que os eurodeputados deviam ter exclusividade, para que fossem menos permeáveis a interesses. A verdade é que a investigação a que fizeste referência, da Transparência Internacional, uma associação cívica, revela que 70% dos 705 eurodeputados exercem uma atividade paralela, na maior parte dos casos totalmente respeitável.

A maioria das atividades estão ligadas a conselhos de administração de empresas.

Sabe-se quais são os eurodeputados que ganham mais fora do Parlamento?



Nem de propósito, é um eurodeputado lituano que é proprietário de uma empresa, que tem sido noticiada como tendo ligações a interesses imobiliários na Rússia.



Trata-se do independente Viktor Uspaskich, que para além dos 120 mil euros anuais do parlamento, recebe mais 3 milhões de euros por ano.

Este é, de longe, o que ganha mais. Segue-se depois um eurodeputado francês, com um rendimento extra de 220 mil euros, e fecha o top 3 um eurodeputado húngaro, com um rendimento "por fora" de cerca de 170 mil euros.

E quanto aos portugueses, também há eurodeputados com um recibo mais recheado por desenvolverem atividades fora do Parlamento?



Também há. O primeiro nome de um português surge na posição 27. Trata-se de Ricardo Morgado, do PSD, que aufere um rendimento extra de cerca de 69 mil euros anuais, por ser o representante legal da Ensilis, detentora da Universidade Europeia. Mas este eurodeputado é recente, foi substituir Claudia Aguiar, que assumiu o cargo de secretária de Estado das Pescas no atual governo.



Olhando só para os eurodeputados que assumiram o cargo logo no início do mandato, em 2019, lidera a tabela Carlos Coelho, também do PSD, que aufere mais 12 mil euros anuais como comentador político. Os outros eurodeputados portugueses que têm atividades paralelas ganham bastante menos.

Mas por países, como é que se compara Portugal com os seus parceiros europeus?



Portugal aparece perto do fim da tabela. Ao todo, os 21 eurodeputados portugueses recebem, em média, cerca de 18.800 euros anuais além do salário do Parlamento Europeu.



Portugal está na posição 19 da lista, que é liderada pela Lituânia, seguida por Malta e Grécia

Do lado oposto surgem a Croácia e os Países Baixos. Encerra a lista a Suécia, que também tem 21 eurodeputados, e ganham uma média apenas cerca de 3 mil euros por ano em atividades paralelas. O que pode ser sintomático, nalguns dos países mais ricos, os eurodeputados limitam-se praticamente ao salario do Parlamento Europeu.