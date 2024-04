Como vai funcionar o suplemento remunerativo solidário, uma das novidades do programa do Governo?

Ou seja, no fundo, este suplemento remuneratório que entra em vigor com este Governo pretende esbater essa perda e, em última análise, o objetivo é levar as pessoas - por exemplo em situação de desemprego - a procurarem trabalho, sem que fiquem em causa essas ajudas que, até aqui, deixavam de ser atribuídas, por pouca que fosse a subida de rendimentos.

No fundo, vai funcionar como uma espécie de compensação para os beneficiários de prestações sociais e outros apoios que, assim que chegam ao mercado de trabalho, perdem subitamente uma série de ajudas, o que acaba por traduzir-se numa perda muito significativa do rendimento disponível.

É uma das novidades no programa do novo Governo: o suplemento remunerativo solidário que vai substituir uma série de apoios sociais.

Ou seja, com este mecanismo, cada família continua a receber as prestações sociais, mais esse suplemento que garante que o aumento dos rendimentos do trabalho não leva a uma perda do rendimento disponível.

Exatamente, porque o aumento de rendimento por via do salário mensal do trabalho pode não ser suficiente para compensar a perda de valor com o fim dos apoios sociais.

É aí que entra este suplemento remuneratório solidário, para, no fundo, fazer um balanço, um equilíbrio de rendimentos.

Aliás, no programa do Governo pode ler-se que as atuais regras de retirada dos apoios sociais ignoram os riscos inerentes à entrada no mercado de trabalho, colocando o trabalhador no dilema de participar no mercado e perder apoios sociais, ou manter-se na inatividade.

Este mecanismo pretende, no fundo, corrigir essa situação e valorizar quem procura trabalho, uma ideia que - importa lembrar - foi defendida em campanha por Luís Montenegro que quem trabalha não pode ganhar menos do que quem não trabalha.

Quando é que esta medida entra em vigor?

Primeiro vai ter de passar no Parlamento, juntamente com todo o programa do Governo que vai ser discutido entre esta quinta-feira e sexta-feira, depois segue as vias legislativas normais, a que se segue a publicação em Diário da República e depois, então sim, entra em vigor.

Não é um processo imediato,tem algumas etapas até estar concretizado.