Por que é que a natalidade vai continuar a cair pelo mundo?

Até ao final do século, o mundo vai assistir a uma quebra drástica das taxas de fertilidade.

A única exceção serão as nações mais pobres, onde haverá uma quase duplicação dos nascimentos.

O Explicador Renascença esclarece as razões.

O que justifica estas previsões?

A base é um estudo feito por investigadores da Universidade de Washington e que foi publicado na revista científica Lancet.



Os cientistas preveem que até 2050, mais de três quartos dos países não terão taxas de fertilidade suficientemente elevadas para manter o ramanho da população ao longo do tempo. E até 2.100 o número de países com taxas de fertilidade nulas poderá aumentar para 97%. Ou seja, estamos a falar 198 de 204 territórios.

Só que, a par com esta quebra muito significativa da natalidade em praticamente todo o mundo, os nascimentos vão praticamente duplicar nas regiões de baixos rendimentos.

Por exemplo?



Por exemplo, de acordo com este estudo, no ano de 2.100, a África Subsaariana poderá ser responsável por uma em cada duas crianças nascidas no planeta.



E, já atualmente, a região apresenta uma taxa de fertilidade que é quase o dobro da média mundial, com quatro filhos por mulher em 2021.

O Chade tem a taxa mais elevada do mundo, com sete nascimentos por mulher.

Dito de outra forma, o continente africano perfila-se como o gigante demográfico do futuro.

Em sentido contrário, a tendência de declínio é particularmente preocupante em países como a Coreia do Sul ou a Sérvia, onde a taxa é inferior a 1,1 filho por mulher em idade fértil.

Ou seja, estamos perante um mundo demograficamente dividido, com graves consequências para o desenvolvimento das nações mais pobres que ainda não estão preparadas para o aumento exponencial da população.