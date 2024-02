Como funciona o voto antecipado?

As eleições, como todos sabem, são a 10 de março, mas há quem vote mais cedo.

Já hoje há quem esteja a votar, e já decorrem também as inscrições para quem quer votar em mobilidade.

Quem é que já pode votar hoje?



Os doentes internados e os reclusos podem votar entre esta segunda e quinta-feira, dia 29.

Claro que só podem votar se se tiverem inscrito para o efeito. O prazo terminou no passado dia 19 e inscreveram-se 4.381 eleitores, mais mil pessoas do que em 2022. É um aumento de 26,8%, de acordo com o Ministério da Administração Interna.

Entre estes mais de quatro mil eleitores, 683 são doentes internados e 3.698 são reclusos.

E como é que votam? E onde?

São representantes dos presidentes dos municípios onde os eleitores estão recenseados que se deslocam à cadeia ou aos hospitais para recolherem os votos.

É no distrito de Lisboa que há mais pessoas hospitalizadas e presas que manifestaram vontade de votar. São 1.645 pessoal.

No distrito do Porto inscreveram-se 669 pessoas.

E as inscrições para o voto antecipado em mobilidade, ainda estão abertas?

Sim, as inscrições começaram ontem, domingo, e terminam na próxima quinta-feira. A inscrição é feita online, em votoantecipado.pt ou, por correio, para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Os eleitores escolhem um local de voto, num município de Portugal Continental ou das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Quem está inscrito vota no próximo domingo, dia 3 de março, ou seja, sete dias antes das eleições, numa mesa a constituir em cada município.

E se não puder votar nesse dia?



Se, por algum motivo, a pessoa que se inscreveu para o voto antecipado em mobilidade não conseguir votar, pode fazê-lo no dia 10 de março, no local habitual, onde está recenseado. Tem duas possibilidades, portanto.

Até ao meio-dia já estavam inscritos mais de 93 mil eleitores. O atual recorde de voto em mobilidade é de cerca de 285 mil eleitores, nas legislativas de 2022.



Quem está no estrangeiro, também vota no dia 3?



Não! Quem está recenseado em Portugal mas está deslocado no estrangeiro vota já amanhã, na quarta e na quinta-feira.

Nesse caso, a votação é feita nas embaixadas e nos consulados definidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Qualquer dúvida, basta ir ao Portal do Eleitor, ou ligar 808 206 206.