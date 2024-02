O que é que causou o incêndio que consumiu prédio em Valência?

Pelo menos quatro mortos e 14 feridos é o mais recente balanço do grande incêndio que deflagrou esta quinta-feira em Valência, Espanha, que consumiu dois edifícios de habitação.

Dezanove pessoas estão dadas como desaparecidas, avança o jornal El Mundo.



O Explicador Renascença esclarece o que já se sabe da origem do incêndio.

O que é que se passou?

Nesta altura, sabemos que há quatro mortos, 14 feridos e 19 desaparecidos. Mas este número, naturalmente, está em aberto, uma vez que continuam as operações de resgate e é muito provável, como sempre nestas situações, que o número de vítimas continue a subir nas próximas horas. Mas este é o balanço mais atualizado: quatro mortos, 14 feridos, 19 desaparecidos.

As quatro vítimas mortais foram detetadas por um drone dos bombeiros numa varanda e no interior de um apartamento. Entre os feridos, estão seis bombeiros que estiveram no combate às chamas que, entretanto, já foram dominadas.

Que edificio é este?



É um complexo habitacional constituído por dois edifícios contíguos, um com 14 andares, outro com 10, com uma torre que faz a ligação entre os dois.

No total, 138 apartamentos e cerca de 500 moradores. Ficou completamente destruído.

E as autoridades de Valência decretaram luto municipal em memória das vítimas

Quais as causas do incêndio?



Por enquanto, são ainda escassas as informações e as explicações para o sucedido. Contudo, várias testemunhas indicam que as as chamas terão deflagrado num dos pisos do edifício de 14 andares, que estava revestido com poliuretano, que é um material altamente inflamável.



A ajudar a propagação das chamas, o vento forte que se fez sentir esta quinta-feira em Valência, tudo isso acabou por criar as condições para esta tragédia.

O fogo rapidamente propagou-se e acabou por atingir o edifício vizinho.

E este incêndio foi de tal dimensão que as chamas e o fumo eram visíveis a muitos quilómetros de distância.

Ainda há operações a decorrer?



Há esta manhã e seguramente nas próximas horas e dias. São operações de busca pelos 19 desaparecidos.

Um trabalho conjunto entre as autoridades valencianas e as famílias dos moradores. Também há trabalhos a decorrer no interior dos edifícios - que demoraram a iniciar-se, uma vez que as fachadas estavam de tal forma quentes que não permitiam a entrada dos bombeiros no edifício.

Por outro lado, está a ser analisada a estrutura do complexo residencial - para avaliar o risco de derrocada. Há centenas de desalojados.

Que casos semelhantes já aconteceram?



Felizmente, não são comuns. Mas este incêndio em Valência trouxe logo à memória o incêndio de 2017 na torre Grenfell, em Londres.



O fogo consumiu um edifício de 23 andares - Morreram 72 pessoas no incêndio. Mais de 200 ficaram desalojadas, num prédio habitado maioritariamente por imigrantes.

As investigações permitiram perceber que a tragédia poderia ter sido evitada se o edifício não tivesse um revestimento inflamável - estratégia seguida no processo de construção para diminuir os custos.

No entanto, ainda ninguém foi responsabilizado pelo incêndio.