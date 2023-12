Como se sentem os alunos nas escolas e quais os resultados a Matemática?

O Explicador Renascença olha para o que os alunos portugueses acham da escola e até que ponto se sentem bem no espaço que os acolhe todos os dias.

Também olhamos para os níveis de conhecimento e as disciplinas que provocam maiores dificuldades.

São dados da OCDE, através do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, conhecido como "PISA".

O que foi avaliado?

O PISA avaliou a Leitura, Matemática e Ciências. São estas, as três áreas avaliadas.



De forma rotativa, cada uma dessas áreas ganha maior ênfase. Nesta última avaliação, feita em 2022, foi a Matemática que teve destaque nos testes feitos pelos alunos de 15 anos.

Participaram cerca de 690 mil, de 81 países.

Em Portugal, os testes foram feitos por quase sete mil alunos, de 224 escolas.

Quais os resultados dos alunos portugueses?

O que salta à vista é que os alunos que realizaram as provas no ano passado, tiveram piores resultados do que os colegas que as fizeram em 2018, colocando Portugal entre os países que mais baixaram de pontuação a Matemática.



O desempenho médio na OCDE caiu quase 15 pontos a Matemática, enquanto em Portugal recuou 20,6 pontos. Só há mais 18 países, que baixaram mais de 20 pontos.

Três em cada dez alunos portugueses não conseguiram demonstrar conhecimentos mínimos a Matemática, ou seja, não atingiram o nível dois numa escala de seis valores.

Apenas 7% destacou-se com níveis elevados de conhecimentos.

Quais os melhores alunos a Matemática?

Os asiáticos. No topo da tabela estão os estudantes de Singapura, onde 41% demonstraram ter conhecimentos muito bons.

Seguem-se os alunos de Taiwan, Macau, China, Hong Kong e Japão.

Singapura também aparece à frente nos domínios da Leitura e Ciências.

Como estão os alunos portugueses nessas aéreas?

Também baixaram em relação a 2018, mas as mÉdias também baixaram no OCDE.

Este recuo não foi um fenómeno isolado de Portugal.

São efeitos da pandemia?

A OCDE alerta que estas descidas não se justificam apenas com a Covid-19, porque os resultados médios têm vindo a diminuir desde há muitos anos.

Por exemplo, a Ciências desde 2009 e a Leitura desde 2012.

E qual é o bem-estar dos estudantes portugueses?

Quanto ao bem-estar, Portugal destaca-se pela positiva, fazendo parte dos 15 países que o PISA considera resilientes .

97% dos alunos não teve necessidade de saltar refeições ou passar fome. Portugal também está entre os países onde o fenómeno do bullying tem menos expressão: 91% dos estudantes responderam que nunca foram ameaçados por colegas…

Sobre o envolvimento dos pais, cerca de 84% dos alunos respondeu que são questionados em casa uma ou duas vezes por semana sobre a vida escolar.

Nesta questão, os portugueses são apenas ultrapassados pela Irlanda.