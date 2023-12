Porque é que o presidente da COP28 defende não ser possível acabar com os combustíveis fósseis?

Rebentou a polémica na Cimeira do Clima que decorre no Dubai. Surgiram declarações do presidente da própria conferência a defender que não é possível acabar com os combustíveis fósseis.

Afinal quem é o presidente da COP que diz isso?

Al Jaber, é Sultão, preside à Conferência do Clima no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e é presidente de uma petrolífera, principal indústria daquele país e de toda aquela zona do globo. Aliás, a própria organização sempre foi polémica uma vez que está a decorrer numa zona onde os combustíveis fósseis têm enorme relevo.

Mas, afinal, o que disse exatamente Al Jaber?

Disse que não há "ciência” que prove a eficácia do fim dos combustíveis fósseis. Diz que não há nenhum cenário que diga que a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é o que vai permitir limitar a subida médias da temperatura a 1,5°C.

Ele disse isso em plena conferência?

Não. Proferiu estas palavras há pouco mais de uma semana durante um debate online com uma antiga enviada especial da ONU para as alterações climáticas.

De acordo com o jornal britânico Guardian, que revelou este episódio, o sultão terá ficado muito irritado com o facto de a responsável ter dito que o fim dos combustíveis fósseis seria a única decisão que a COP poderia adotar.

Nesse momento, ele terá dito que fazer isso significaria regressar ao tempo das cavernas.

Mas isso não contraria tudo o que tem dito a ONU?

Completamente. A ciência é clara: é possível mitigar a subida das temperaturas se controlarmos, já e rapidamente, a emissão de gases com efeito de estufa (GEE).

O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) tem divulgado relatórios em que demonstra que são precisas “reduções rápidas e profundas nas emissões e, na maior parte dos casos, reduções imediatas” em todos os setores de atividade.

Na generalidade, como reagiram os representantes dos países na Conferência do Clima?

Com alguma serenidade. O porta-voz da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28) afirmou que o sultão Al Jaber tem sido "inabalável" na defesa do clima. O próprio afirmou que defende isso mesmo.

Agora, com algum realismo, se de facto terminássemos já com os combustíveis fósseis, grande parte da humanidade não iria sobreviver.

Porquê? Toda a economia global está assente no petróleo e não é possível reconverter toda a economia tendo por base as energias renováveis.