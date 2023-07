JMJ. Quais são as recomendações da DGS para os peregrinos?

O Explicador Renascença fala esta quinta-feira das recomendações da Direção-Geral da Saúde para os peregrinos que vão participar na Jornada Mundial da Juventude, na próxima semana.

Que principais cuidados é que a DGS recomenda aos participantes na JMJ?

Para os que circulem ou venham a circular a pé, valem os conselhos habituais para as peregrinações: devem ter cuidado quando andam na berma da estrada, sempre em fila indiana, com coletes refletores, e claro com calçado confortável, roupa leve e de algodão, protetor solar e chapéu.

Devem fazer paragens para descanso, evitar caminhar ao sol e na hora de maior calor, e manter-se hidratados ao longo do caminho.

E para a Jornada Mundial da Juventude, especificamente, o que é que a Direção-Geral da Saúde diz?

A DGS alerta que vamos ter muita gente concentrada em áreas ao ar livre, durante longos períodos de tempo, em pleno pico no Verão, numa altura em que são esperadas temperaturas que podem chegar aos 33 graus, na próxima semana.

É algo que pode ter efeitos graves na saúde, desde logo desidratação e insolações, mas também a descompensação de doenças crónicas ou intoxicações alimentares.

O que é que se deve fazer para evitar esses efeitos graves?

Beber muita água e comer bem é o principal conselho para qualquer pessoa, mas para os peregrinos da JMJ em especial, a DGS recomenda que comecem a beber água logo pela manhã e que não esperem até sentir sede.

Recomenda, por isso, que tenham sempre água na mochila e que procurem pontos de água disponíveis nos recintos.

Pede ainda que se evitem os refrigerantes, bebidas com açúcar e álcool- nada de cair em tentação. E já agora ter em conta que se sentirem a boca seca, fadiga, dor de cabeça ou tonturas devem reforçar a hidratação.

Que alimentos é que se devem levar para os recintos dos eventos?

A DGS aconselha que se opte por aqueles que são ricos em água como a fruta e os hortícolas previamente lavados, claro, e todos os que não se alteram com o calor, como o pão, as conservas e os frutos secos, tendo o cuidado de mantê-los à sombra.

Já os alimentos mais perecíveis, como iogurtes, queijo e alguns tipos de frutas como melância, melão ou pêssego devem ser acondicionados numa geleira ou mala térmica.

Todos os alimentos devem ser preparados ou comprados no próprio dia e, já agora, convém não esquecer de verificar a data de validade.

Esta Jornada vai juntar jovens de todo o mundo. A DGS pensou na divulgação destes conselhos aos estrangeiros que vão estar cá?

Sim, estão a ser divulgados nas plataformas da DGS e nas redes sociais em português e em inglês.

A Direção-Geral da Saúde criou, também, um pequeno guia para os estrangeiros, o guia “Comer, beber e conviver à maneira portuguesa”, que dá a conhecer a nossa cultura alimentar e mostra como é que a tradição alimentar portuguesa consegue combinar prazer e saúde à mesa.

É um guia que apresenta, ainda, uma lista de pratos que os peregrinos estrangeiros devem experimentar, como é o caso do caldo verde, ameijôas à bolhão pato, salada de feijão frade e atum, ervilhas com ovos escalfados, açorda de bacalhau e salada de polvo.